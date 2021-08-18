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    • 19.08.2021 00:32
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    Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den geri dönüş sinyali

    Afganistan'da geçtiğimiz günlerde Taliban'ın ülke kontrolünü ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terketmişti. Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Gani, Facebook'tan yayınladığı video mesajıyla ülkeden ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gani "Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullandı.

    AA
    Eşref Gani’den geri dönüş sinyali

    Afganistan'da geçtiğimiz günlerde Taliban'ın ülke kontrolünü ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terketmişti. Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Gani, Facebook'tan yayınladığı video mesajıyla ülkeden ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Gani "Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullandı.

    Kabil'de kalması halinde şiddet olaylarına şahit olmak zorunda kalacağına işaret eden Gani, ayrılışının detaylarını bilmeyenlerin kendisini yargılayamayacağını kaydetti.

    RUS DİPLOMATLARIN İDDİALARI YERSİZ
    Gani, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşçenko'nun kendisinin ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

    Rus diplomatın iddialarının "yersiz" olduğu yorumunu yapan Gani, "Tamamen yalan ve yersiz. Bu, BAE gümrüğüyle kanıtlanabilir. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olduğu için ayrılmamı istediler." şeklinde konuştu.

    Gani, Afgan hükümetinin Taliban'la görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının "kendi hataları" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Taliban'a barışçıl yollarla iktidarı devretmek istediğini ancak kendi isteği dışında Afganistan'dan çıkarıldığını sözlerine ekledi.

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