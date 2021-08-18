ABD kargo uçağındaki 640 kişiden biri olan Afgan gazeteci o anları anlattı: Amerikalı pilotlar "Lütfen inin" diyordu

Dünyanın gözü 10 gün içinde Taliban kontrolüne geçen Afganistan'da... Pazar akşamı başkent Kabil'in de Taliban denetimine geçmesinin ardından ülkeden ne pahasına olursa olsun ayrılmak isteyen Afganistanlıların Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akını tarihe geçecek görüntüler oluşturdu.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağına binerek Afganistan'ı terk eden 640 kişinin görüntüsü de en çok söz edilen karelerden biri oldu.
Uçaktakilerden biri, Afgan gazeteci Ramin Rahman, o saatlerde yaşadıklarını Guardian gazetesi için kaleme aldı.
Rahman'ın gözüyle o anlar:
GÜN BİR TELEFONLA BAŞLADI
"Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği gün, sabah saatlerinde Almanya'daki arkadaşımdan bir telefon geldi. Arkadaşım hemen havalimanına gitmemi söyledi. Almanya Büyükelçiliği'nin tahliye uçağının Afganistan'dan o gün ayrılma ihtimali vardı ve arkadaşım benim ismimi de tahliye listesine yazdırmıştı çünkü daha önce Alman basını için çalışmıştım. Üstelik bir yıldır vize başvuru süreci içindeydim.
ABD'den Kabil'de '11 Eylül' mesajı!
Çok fazla düşünecek zamanım yoktu. Dövmeleri olan, ilerici, sözünü sakınmayan bir gazeteciydim; kısacası Taliban'ın istediği şeyin tam tersiydim. Dizüstü bilgisayarım ve telefonum dışında hiçbir şey almadım. Evimden ayrıldığım anda korkuya kapıldım, daha önce hiç böyle bir baskı hissetmemiştim.