Taliban sonrası kadın sunucular yeniden Afganistan'da ekranlara çıkmaya başladı

Taliban yönetimi Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdikten sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasıyla beraber ülke yönetimini devraldı. Yeni dönemde ülke yönetiminde kadınların da bulunacağı belirten ve özgürlükler konusunda açıklamalarda bulunan Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan'da kadın sunucular yeniden ekranlara çıkmaya başladı.
Taliban'dan değiştik mesajı! Kadın sunucular yeniden ekranda
TALİBAN İMAJ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR
Pazar günü Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası, tüm Afgan haber kanallarında kadın sunucuların TV'lere çıkmadığı görüldü. Afgan ulusal televizyonunda da Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu. Taliban'ın özgürlüklerle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası kadın sunucular yeniden ekranlara döndü. Afganistan'ın başlıca medya kuruluşlardından Tolo News, yeniden kadın sunucuları ekrana çıkartmaya başladı.
Tolo News'un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, Twitter'da bir kadın sunucunun bir Taliban yetkilisiyle stüdyoda canlı yaptığı röportajı yayımladı. Ayrıca başörtülü bir kadını sabah haber toplantısında gösteren bir fotoğrafı paylaştı.
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Taliban'ın Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Afganistan'daki durumu dünya ile paylaşan Afgan Film'in başındaki Sahraa Karimi, dünya kamuoyundan yardım talep ederek 'Bizi öldürmeye geliyorlar!' demişti.