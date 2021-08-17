Taliban sonrası kadın sunucular yeniden Afganistan'da ekranlara çıkmaya başladı

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, "Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Sahraa Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardılar. Karimi, yaklaşık bir saat önce attığı twitte 'Sağ ve güvedeyim' paylaşımı yaparken kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovakya'ya teşekkür etti.