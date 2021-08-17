Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdi! Ülkede kaos patlak verdi

    Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdi. Ülkede kaos patlak verdi. Taliban'dan kaçmak isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. Afganlar, uçaklara binmek için birbirini ezdi. Kimi uçağın kanadına kimi motoruna bindi. Öte yandan ABD Büyükelçiliği'ni boşalttı. Türkiye'nin Büyükelçiliği de şimdilik faaliyetlerini sürdürüyor.

    Kabir Air

    Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdi. Ülkede kaos patlak verdi. Taliban'dan kaçmak isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. Afganlar, uçaklara binmek için birbirini ezdi.

    Kimi uçağın kanadına kimi motoruna bindi. Öte yandan ABD Büyükelçiliği'ni boşalttı. Türkiye'nin Büyükelçiliği de şimdilik faaliyetlerini sürdürüyor.

    SAVAŞI BİTİRİYORUZ
    ABD Başkanı Joe Biden, "ABD'nin en uzun savaşını sonlandırıyoruz. Eğer Taliban'dan bize bir saldırı olursa, gereken cevabı veririz" dedi.

    TEKERLEK BOŞLUĞUNA SAKLANANLAR YERE ÇAKILIP CAN VERDİ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan Afganistan açıklaması
    Haberler Dünya Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdi! Ülkede kaos patlak verdi
        SON DAKİKA