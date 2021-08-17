Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirdi. Ülkede kaos patlak verdi. Taliban'dan kaçmak isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. Afganlar, uçaklara binmek için birbirini ezdi.

Kimi uçağın kanadına kimi motoruna bindi. Öte yandan ABD Büyükelçiliği'ni boşalttı. Türkiye'nin Büyükelçiliği de şimdilik faaliyetlerini sürdürüyor.

SAVAŞI BİTİRİYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD'nin en uzun savaşını sonlandırıyoruz. Eğer Taliban'dan bize bir saldırı olursa, gereken cevabı veririz" dedi.

TEKERLEK BOŞLUĞUNA SAKLANANLAR YERE ÇAKILIP CAN VERDİ