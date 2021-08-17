SON DAKİKA: Taliban Sözcüsü: Bize karşı savaşanlar affedilecek! Kimse öldürülmeyecek

Afganistan'da geçtiğimiz pazar günü başkent Kabil'i çatışmaya girmeden ele geçiren Taliban tüm dünya tarafından takip ediliyor. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit de Kabil'de basın mensuplarının karşısına çıkarak tüm dünyanın merak ettiği soruları cevapladı. Mücahit'in en dikkat çeken açıklaması ise kendilerine karşı savaşanları affetmeleri ve kimseyi öldürmeyeceklerini söylemesi oldu.
"BASIN MENSUPLARINA TEMİNAT VERİYORUZ: BİZ SİZİ KORUYACAĞIZ"
Mücahit yaptığı açıklamada, "İslami Emirlik tüm uluslararası kamuoyundan destek bekliyor. Biz halkımızın faydası için buradayız. Burada basın mensuplarına teminat veriyoruz: Biz sizi koruyacağız. Bazı taleplerimiz var. İslam çok önemli bir değer ülkemizde, hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı, özellikle de medya aktiviteleri konusunda.
İslami değerler her zaman hesaba katılmalı. Programlar yazılırken bunlar düşünülmeli. Basın bağımsız olmalı ve tarafsız olmalı. Tabii ki bizi eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Siz basın mensupları, dikkatli olun ve eksiklerimizi belirtin. Basın ulusal değerlere karşı çalışmamalı. Ülkenin birliği için çalışmalı basın. Barışçıl ve kardeşvari bir hayat kurabilmemiz için bu çok önemli.
SON DAKİKA TALİBAN SÖZCÜSÜYLE SORU-CEVAP
Ne tür garantiler verebilirsiniz kadın haklarının korunacağına dair?
Biz kadınların çalışmasına, okumasına izin vereceğiz. Tabii ki kendi kurallarımız çerçevesinde. Kadınlar çok aktif olacak toplumda ama İslam çerçevesinde. Kadınların topluma dahil olması çok önemli. İslam gereğince kadınlara gerekeni her şekilde vereceğiz.