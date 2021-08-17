SON DAKİKA: Taliban Sözcüsü: Bize karşı savaşanlar affedilecek! Kimse öldürülmeyecek

Afganistan'da geçtiğimiz pazar günü başkent Kabil'i çatışmaya girmeden ele geçiren Taliban tüm dünya tarafından takip ediliyor. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit de Kabil'de basın mensuplarının karşısına çıkarak tüm dünyanın merak ettiği soruları cevapladı. Mücahit'in en dikkat çeken açıklaması ise kendilerine karşı savaşanları affetmeleri ve kimseyi öldürmeyeceklerini söylemesi oldu.

"BASIN MENSUPLARINA TEMİNAT VERİYORUZ: BİZ SİZİ KORUYACAĞIZ"

Mücahit yaptığı açıklamada, "İslami Emirlik tüm uluslararası kamuoyundan destek bekliyor. Biz halkımızın faydası için buradayız. Burada basın mensuplarına teminat veriyoruz: Biz sizi koruyacağız. Bazı taleplerimiz var. İslam çok önemli bir değer ülkemizde, hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı, özellikle de medya aktiviteleri konusunda.