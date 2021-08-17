Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Heniyye, "Amerikan işgalinin Afgan topraklarından yok oluşu, başta Filistin topraklarındaki işgalci İsrail'in olmak üzere tüm zalim güçlerin yok oluşunun başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.