Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Heniyye, "Amerikan işgalinin Afgan topraklarından yok oluşu, başta Filistin topraklarındaki işgalci İsrail'in olmak üzere tüm zalim güçlerin yok oluşunun başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.
Heniyye, Afganistan'daki "Amerikan işgalinin yenilgisi" dolayısıyla Berader'i tebrik ederek, ülkeye birlik, güç ve refah gelmesi temennisinde bulundu.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.