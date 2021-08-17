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    • Dünya
    • 17.08.2021 09:10
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    • 17.08.2021 09:55
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    Hamas lideri Heniyye, Taliban Siyasi Ofis Başkanı ile görüştü: Tüm zalim güçlerin yok oluşunun başlangıcıdır

    Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Afganistan'da "Amerikan işgali"nin sona ermesinden dolayı Taliban'ı kutladığı bildirildi. Haberin detayları...

    AA
    Hamas ile Taliban arasında dikkat çeken diyalog

    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Heniyye, "Amerikan işgalinin Afgan topraklarından yok oluşu, başta Filistin topraklarındaki işgalci İsrail'in olmak üzere tüm zalim güçlerin yok oluşunun başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

    Heniyye, Afganistan'daki "Amerikan işgalinin yenilgisi" dolayısıyla Berader'i tebrik ederek, ülkeye birlik, güç ve refah gelmesi temennisinde bulundu.

    TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

        Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

        Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

        Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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