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    • Dünya
    • 17.08.2021 08:45
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    • 17.08.2021 08:45
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afganistan açıklamasına tepki

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Afganistan'dan büyük bir göç dalgası beklemesi gerektiğini savundu, "İnisiyatif alacağız. Kendimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı. Macron'un göçmen karşıtı açıklamaları büyük tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, ifadelerinin çarpıtıldığını ileri sürerek kendini savundu.

    Macron’dan tepki çeken Afganistan açıklaması

    Macron, göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla aşırı sağcı, göçmen karşıtı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'e benzetildi.

    Fransız gazeteci Feiza Ben Mohamed, Macron'un sözlerini "iğrenç" olarak niteledi ve "Emmanuel Le Pen" etiketi ile paylaşımda bulundu.

    MACRON KENDİNİ SAVUNDU
    Aynı etiketi kullanarak Macron'un açıklamasından utandıklarını belirten binlerce paylaşım yapıldı.

    Afganistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi de, "Mülteci hukuku açısından şu ana kadar duyduğum en acınası açıklamalardan" sözleriyle Macron'a tepki gösterdi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, ifadelerinin çarpıtıldığını ileri sürerek kendini savundu.

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