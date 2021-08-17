Beyaz Saray: Taliban bize güvence verdi sadık kalmalarını bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Afganistan'dan ayrılmalarının zamanının geldiğini ve Başkan Joe Biden'ın kararının doğru olduğunu bir kez daha savunan Sullivan, en önemli önceliklerinin tahliye operasyonunu başarılı ve kayıpsız tamamlamak olduğunu belirtti.
Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.