Almanya'nın insana verdiği değer bu! Bira ve şarapları Afganistan'dan çıkardılar yerel personeli bıraktılar

E-postada, "Neler olduğunu bilmiyoruz ve biz çalışırken bizi ofiste bıraktılar. Kendileriyle iletişime geçmeye çalıştık ama aramalarımıza cevap vermiyorlar ve e-posta adreslerimizi engellediler. Lütfen hakkımızda yazın, hayatlarımız tehlikede. İsveç, bürokratik sistemini terk etmeli ve yasalarından önce hayatlarımıza öncelik vermeli." ifadeleri yer aldı.

Grup, Taliban'ın yabancı elçilikler tarafından istihdam edilenleri ve ailelerini aramak için ev ev dolaştığını kaydetti.