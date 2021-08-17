Almanya'nın insana verdiği değer bu! Bira ve şarapları Afganistan'dan çıkardılar yerel personeli bıraktılar

Tüm dünya Afganistan'dan gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor. Ülkeler de Afganistan'daki resmi görevlilerini tahliye ediyor. Türkiye, dün THY uçağıyla 324 vatandaşını ülkeden tahliye etti. Almanya ise 150 yolcu kapasiteli A400M kargo uçağıyla 7 kişiyi tahliye etmesiyle tepki toplarken bir konuda daha eleştirilerin hedefinde.
BİRA VE ŞARAP TAHLİYE EDİLDİ AFGANLAR KALDI
Almanya'nın haziranda Alman ordusuna ait bira ve şarapları Afganistan'dan çıkardığı, ancak Alman hükümetinin Alman askerlerine yardımcı olan Afgan yerel personelini ülkeden tahliye edemediği belirtildi.
ALKOL İÇİN KAPASİTE VAR YEREL PERSONEL İÇİN YOK
Bild gazetesinin haberinde, "Bira ve şarap çıkarıldı- yerel personel kalıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Alkol için taşıma kapasitesi vardı ancak Afganistan'daki yerel personel için yok." değerlendirmesinde bulunuldu.