Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani nereye kaçtı? Özbekistan Dışişleri'nden açıklama geldi

Taliban'ın Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından bazı basın yayın organlarında Gani, Dostum ve Atta'nın Özbekistan'da bulunduğuna dair çeşitli haberler yayımlanmış, Özbek makamları da bununla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı.