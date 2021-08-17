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    • Dünya
    • 17.08.2021 21:46
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    • 17.08.2021 23:34
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    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani nereye kaçtı? Özbekistan Dışişleri'nden açıklama geldi

    Taliban'ın geçtiğimiz pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini terk etti. Gani'nin Tacikistan'a ve Özbekistan'a geçtiği iddiaları ortaya atılsa da Tacikistan'ın ardından Özbekistan'dan da açıklama geldi. Peki Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani nereye kaçtı? Gani nerede? Eşref Gani hangi ülkeye gitti? Detaylar haberimizde...

    AA
    Eşref Gani nerede?

    Özbekistan Dışişleri Bakanlığının resmi yayın organı "DUNYO Haber Ajansı", Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Nur Muhammed Atta'nın aralarında bulunduğu üst düzey Afgan yöneticilerin ülkede bulunmadığını yazdı.

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    DUNYO Haber Ajansında yayımlanan haberde, Gani, Dostum ve Atta'nın da aralarında bulunduğu Afgan üst düzey yöneticilerin Özbekistan'da bulunduğuna dair bazı basın yayın organlarında çeşitli haberlerin yayımlandığı belirtildi.

    Resmi bilgilere göre, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

        Taliban'ın Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından bazı basın yayın organlarında Gani, Dostum ve Atta'nın Özbekistan'da bulunduğuna dair çeşitli haberler yayımlanmış, Özbek makamları da bununla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

        Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

            Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

            Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

            El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!

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