Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.08.2021 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 09:19
    ABONE OL

    Tacikistan Afganistan'dan kaçan Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı

    Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Haberin detayları...

    AA
    Eşref Gani Tacikistan’a gelmedi

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

    Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

    El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!

    Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

    Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan Afganistan açıklaması
    Haberler Dünya Tacikistan Afganistan'dan kaçan Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı
        SON DAKİKA