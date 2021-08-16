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    • Dünya
    • 16.08.2021 16:45
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    • 16.08.2021 16:45
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    Son dakika: ABD, Kabil'den tahliyeleri askıya aldı!

    Son dakika haberine göre, ABD ordusu Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı. Tahliyelere ne süreyle ara verildiği ise açıklanmadı.

    ABD’den flaş Kabil kararı! Askıya aldı

    ABD'li bir savunma yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Kabil'den tüm tahliye uçuşlarını, hava sahasına yaklaşan insanları temizlemek için geçici olarak durdurduğunu söyledi.

    İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, tahliyelere ne süreyle ara verildiğini ise söylemedi.

    AFGANİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER
    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

    Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

    Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

    Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

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