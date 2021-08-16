Son dakika: ABD, Kabil'den tahliyeleri askıya aldı!

ABD'li bir savunma yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Kabil'den tüm tahliye uçuşlarını, hava sahasına yaklaşan insanları temizlemek için geçici olarak durdurduğunu söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, tahliyelere ne süreyle ara verildiğini ise söylemedi.



AFGANİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.