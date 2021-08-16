Pakistan Başbakanı İmran Han'dan çok konuşulacak Afganistan açıklaması: Köleliğin zincirlerini kırdı

Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkent İslamabad'da ilkokullar için "Yeni Milli Eğitim Müfredatı"nın tanıtımında yaptığı açıklamada, köleleştirilmiş zihinlerin büyük şeyler başaramayacağını belirterek, bu zincirlerden kurtulmanın önemli olduğunu vurguladı.

Han, Afganistan'da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetti.