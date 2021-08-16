ABD ile Taliban arasında görüşme: Tahliye operasyonlarına karışmayın

"ULUSLARARASI TOPLUM TEK SES OLMALI"

Başta Taliban olmak üzere tüm taraflara itidal çağrısı yapan Guterres, "Şimdi birlik olma zamanı. Uluslararası toplum, Afganistan'da insan haklarının korunması için bir araya gelmeli ve tek ses olmalı." dedi.

Ülke genelinde insan haklarına yönelik "ürkütücü, ciddi" kısıtlama haberleri geldiğine dikkati çeken Guterres, Afganistan'daki kız çocukları ve kadınların "en karanlık" günlere dönme endişesi taşıdığını belirtti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ni ve bir bütün olarak uluslararası toplumu, Afganistan'da küresel terör tehdidini bastırmak ve temel insan haklarını korumak için elindeki tüm araçları kullanmaya, birlik olmaya, birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

TALİBAN KABİL'DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİ

Afganistan'da dün hızlanan Taliban ilerleyişi kısa süre içerisinde önce Başkant Kabil'e girişi hemen ardından da Başkanlık Sarayı'nın ele geçirilmesi ile sonuçlandı.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Taliban sözcüsü Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.

TALİBAN: "GHANİ HÜKÜMETİ İÇİN AF ÇIKARACAĞIZ"

Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.