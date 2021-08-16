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    • 16.08.2021 18:48
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    ABD ile Taliban arasında görüşme: Tahliye operasyonlarına karışmayın

    Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi ile daha da artttı. Kabil'den tahliye operasyonları devam ederken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin Doha'da Taliban liderleriyle pazar günü "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi. İşte Afganistan'da yaşanan gelişmeler...

    AJANSLAR
    ABD ile Taliban arasında görüşme!

    Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi ile daha da artttı.

    Kabil'den tahliye operasyonları devam ederken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin Doha'da Taliban liderleriyle pazar günü "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi.

    İşte Afganistan'da yaşanan gelişmeler...

    BM'DEN ÇAĞRI
    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

    Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın Afganistan'daki "kaos, kargaşa, belirsizlik ve korkuyu" izlediğini söyledi.

    "ULUSLARARASI TOPLUM TEK SES OLMALI"
    Başta Taliban olmak üzere tüm taraflara itidal çağrısı yapan Guterres, "Şimdi birlik olma zamanı. Uluslararası toplum, Afganistan'da insan haklarının korunması için bir araya gelmeli ve tek ses olmalı." dedi.

    Ülke genelinde insan haklarına yönelik "ürkütücü, ciddi" kısıtlama haberleri geldiğine dikkati çeken Guterres, Afganistan'daki kız çocukları ve kadınların "en karanlık" günlere dönme endişesi taşıdığını belirtti.

    Guterres, "Güvenlik Konseyi'ni ve bir bütün olarak uluslararası toplumu, Afganistan'da küresel terör tehdidini bastırmak ve temel insan haklarını korumak için elindeki tüm araçları kullanmaya, birlik olmaya, birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

    TALİBAN KABİL'DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİ
    Afganistan'da dün hızlanan Taliban ilerleyişi kısa süre içerisinde önce Başkant Kabil'e girişi hemen ardından da Başkanlık Sarayı'nın ele geçirilmesi ile sonuçlandı.

    Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Taliban sözcüsü Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.

    TALİBAN: "GHANİ HÜKÜMETİ İÇİN AF ÇIKARACAĞIZ"
    Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.

        HAVALİMANINDA KAOS
        Kabil'de panik havası sürerken Afganistan'da ülkeden ayrılmak isteyen binlerce sivilin akın ettiği ve ABD askerlerinin havaya ateş açtığı Kabil Uluslararası Havalimanı'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

        CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
        Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği iddia edilirken, yetkili kaynaklardan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

        Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

        GANİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
        Taliban'ın Kabil'e girmesinden bir süre sonra Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

        "GİTMESEYDİM ÇOK KAN DÖKÜLÜRDÜ"
        Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı." ifadesini kullandı.

        TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
        ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

        Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

        Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

        Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı.

        Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin de BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışçıl bir iktidar geçişi beklediklerini bildirdi.

            Sözcü Şahin, Taliban'ın kadınlar ve kızlar hakkındaki politikasının ne olacağı yönündeki soruya ilişkin, "Kadın haklarına saygı duyacağız. Politika, kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir. Başörtüsüne dikkat edecekler, o kadar. Burka tek başörtüsü değil, başka seçenekler de var." açıklamasında bulundu.

            Taliban Sözcüsü, özellikle Kabil'de halka mallarının ve canlarının güvende olduğunu garanti ettiklerini belirterek, "Barışçıl bir iktidar geçişi bekliyoruz. Şehir ve güç, Afganistan İslam Emirliği'ne verilmeli, daha sonra gelecekte tüm Afganların katılımının olacağı kapsayıcı bir Afgan İslami hükümetine sahip olacağız." şeklinde konuştu.

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