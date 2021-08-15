Son dakika: Taliban'ın Afganistan'da ilerlemesinin ardından Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktı

Son dakika haberi...Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmesi ve ilerlemesinin ardından Kabil Havalimanı'nda izdiham oluşturdu. Taliban son olarak Kabil'e girip, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldıklarını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI GANİ DE ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı.

Eşref Gani'nin uçağa binerken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, 2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, Afganistan'ı terk etti.

KABİL HAVALİMANI'NDA İZDİHAM

Afganistan'dan çıkmak isteyen halk Kabil Havalimanı'nda izdiham oluşturdu. Görüntülerde insanların alanda bulunan uçaklara binerek bölgeyi terk etmek istedikleri görülüyor.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı.

Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti. İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.

BM'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.