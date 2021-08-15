Son dakika: Haiti'deki tablo kötüleşiyor! Depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre, Geçtiğimiz gün Haiti'de meydana gelen depremde tablo kötüleşiyor. Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1297'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 5 bin 700'ü aştı.