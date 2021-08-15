Son dakika: Haiti'deki tablo kötüleşiyor! Depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre, Geçtiğimiz gün Haiti'de meydana gelen depremde tablo kötüleşiyor. Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1297'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 5 bin 700'ü aştı.
Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.