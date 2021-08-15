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    • 16.08.2021 05:43
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    Son dakika: Haiti'deki tablo kötüleşiyor! Depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi

    Gelen son dakika haberine göre, Geçtiğimiz gün Haiti'de meydana gelen depremde tablo kötüleşiyor. Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1297'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 5 bin 700'ü aştı.

    AA
    Haiti’de 1297 ölü!

    Gelen son dakika haberine göre, Geçtiğimiz gün Haiti'de meydana gelen depremde tablo kötüleşiyor. Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1297'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 5 bin 700'ü aştı.

    Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.

    Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

        Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

        USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

        Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

        Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

        Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

        HAİTİ'DE 2010'DA 316 BİN KİŞİ ÖLDÜ
        Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

            Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

            Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

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