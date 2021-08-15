Gürcistan'ın Türkiye sınırında korkutan deprem: 4,6 ile sallandı

Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.08.16 05:27:45 36.5345 27.1207 13.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.16 05:25:07 36.3135 27.1210 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.16 04:51:46 41.1982 43.9760 8.1 -.- 3.1 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.08.16 04:44:06 41.2680 44.0352 19.6 -.- 4.8 4.8 AZERBAYCAN İlksel

2021.08.16 04:27:30 40.4082 28.9517 11.5 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.08.16 04:12:09 41.0980 44.0128 16.0 -.- 2.2 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.08.16 04:09:16 36.4337 27.1460 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.16 03:45:16 38.1255 27.0677 4.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.08.16 03:17:57 35.7368 26.8765 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.16 03:15:17 37.7967 28.9498 6.4 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel

2021.08.16 03:00:44 41.1793 43.9498 10.4 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.08.16 02:53:15 41.1693 43.9545 8.3 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.08.16 02:47:47 37.9055 26.6405 2.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.08.16 02:19:11 41.1940 43.9412 5.0 -.- 3.9 4.0 AZERBAYCAN İlksel

2021.08.16 01:52:36 36.4675 27.1345 13.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.16 01:27:16 37.8552 27.0510 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.16 01:19:20 36.3003 27.1582 13.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.16 00:40:00 36.3963 27.0918 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.16 00:09:49 41.2470 40.4993 12.8 -.- 2.2 -.- RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2021.08.15 23:47:45 41.1937 43.9527 5.6 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.08.15 23:14:55 39.5628 28.0087 4.8 -.- 2.4 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel



AFAD SON DEPREMLER





