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    • 14.08.2021 10:32
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    Dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant: Salgının sonunda değil başındayız

    Amerika’da CNBC haber kanalına konuşan dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant, "Pandeminin sonundan çok başlangıcına daha yakınız. Bunun nedeni ise şu anda yaygın olan Delta varyantı değil, aşıyı yaygınlaştırmada gösterdiğimiz başarısızlıktır" diye konuştu. Haberin detayları...

    Larry Brilliant: Salgının sonunda değil başındayız

    DSÖ'nün çiçek hastalığını ortadan kaldırmaya yardımcı ekibin bir parçası olan dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant, koronavirüsün delta varyantının "belki de şimdiye kadarki en bulaşıcı virüs" olduğunu söyledi.

    Dr. Brilliant, salgın hastalıklarının toplumda bulaşmasını önleme konusunda ihtisaslaşmış yetişmiş bir bilim insanı olarak biliniyor.

    "HERKESİ AŞILAMAZSAK YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK"

    "200'den fazla ülkede herkesi aşılamazsak, yine de yeni varyantlar çıkacak" ifadelerini kullanan Dr. Larry Brilliant birkaç gün önce ABD'de CNBC haber kanalına çok önemli açıklamalar yaptı.

    "SONUNDAN ÇOK BAŞLANGICINA DAHA YAKINIZ"

        ABD'li epidemiyolog açıklamasında, "Pandeminin sonundan çok başlangıcına daha yakınız. Bunun nedeni ise şu anda yaygın olan Delta varyantı değil, aşıyı yaygınlaştırmada gösterdiğimiz başarısızlıktır" dedi.

        Brilliant sözlerine şöyle devam etti:

        "Eğer aşılama hızı bu şekilde düşük seyrederse salgının sonunda değil başında olduğumuzu bile söyleyebilirim. Elimizdeki aşı rakamları o kadar çok düşük ki, o kadar çok yetersiz ki, maalesef pandeminin sonundan çok başlangıcında gibiyiz."

        3. DOZ DA ASLA UNUTULMAMALI

        De. Larry Brilliant o açıklamasında çok önemli bir konunun daha altını çizdi:

        "65 yaş üstü ve 6 aydan daha uzun bir süre önce çift doz aşısını yaptıranların da bağışıklıkları zayıflamış olabileceği için 3. doz aşıyı süratle yaptırmaları gerekiyor. Zira virüs bu gruptakilerin vücuduna girince beklenenden daha farklı, daha çoklu, daha tehlikeli mutasyonlar gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle de özellikle 65 yaş üstü 2 doz aşı olanların -ve sağlık çalışanlarının- mutlaka, derhal ve hemen 3. veya destekleyici bir doza daha ihtiyaçları var. Bu gruptaki kişilerin aşılanmaları en az aşılanmayanlara aşı sağlanması kadar önemli bir ayrıntı."

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        Haberler Dünya Dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant: Salgının sonunda değil başındayız
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