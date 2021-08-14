Dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant: Salgının sonunda değil başındayız

DSÖ'nün çiçek hastalığını ortadan kaldırmaya yardımcı ekibin bir parçası olan dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant, koronavirüsün delta varyantının "belki de şimdiye kadarki en bulaşıcı virüs" olduğunu söyledi.
Dr. Brilliant, salgın hastalıklarının toplumda bulaşmasını önleme konusunda ihtisaslaşmış yetişmiş bir bilim insanı olarak biliniyor.
"HERKESİ AŞILAMAZSAK YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK"
"200'den fazla ülkede herkesi aşılamazsak, yine de yeni varyantlar çıkacak" ifadelerini kullanan Dr. Larry Brilliant birkaç gün önce ABD'de CNBC haber kanalına çok önemli açıklamalar yaptı.
"SONUNDAN ÇOK BAŞLANGICINA DAHA YAKINIZ"