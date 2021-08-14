Dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant: Salgının sonunda değil başındayız

"65 yaş üstü ve 6 aydan daha uzun bir süre önce çift doz aşısını yaptıranların da bağışıklıkları zayıflamış olabileceği için 3. doz aşıyı süratle yaptırmaları gerekiyor. Zira virüs bu gruptakilerin vücuduna girince beklenenden daha farklı, daha çoklu, daha tehlikeli mutasyonlar gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle de özellikle 65 yaş üstü 2 doz aşı olanların -ve sağlık çalışanlarının- mutlaka, derhal ve hemen 3. veya destekleyici bir doza daha ihtiyaçları var. Bu gruptaki kişilerin aşılanmaları en az aşılanmayanlara aşı sağlanması kadar önemli bir ayrıntı."