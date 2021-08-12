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    İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

    İHA
    İngiltere’de silahlı saldırı!

    Son dakika haberleri... İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

    İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

    İngiliz basınında yer alan haberde, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

    Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.

    Saldırının terörle bağlantısı olmadığı aktarılan haberde, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.

    İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

    Patel, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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