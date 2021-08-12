Son dakika haberleri... İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.

Saldırının terörle bağlantısı olmadığı aktarılan haberde, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Patel, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.