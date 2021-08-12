ABD basını Afganistan gerçeğini açıkladı! Yetkililer savaş hakkında halkı doğru bilgilendirmedi

Washington Post gazetesinde "Afganistan Belgeleri" isimli kitabın tanıtımının yapıldığı makalede, bölgedeki savaşın "gizli tarihine" ışık tutulurken, Amerikan'ın askeri başarısının abartılmasına ve Washington'daki yönetimlerin sürekli değişen politikasının yanlışlığına dikkat çekildi.

İki bölüm halinde kaleme alınan makalede, Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden başlayarak, askeri operasyonlarda bölgenin istikrarı için gerekli sonuçların alınamamasına rağmen bu durumun kamuoyundan saklandığı, Demokratların bir önceki Başkanı Barack Obama'nın ise Afganistan'daki askerleri çekeceğini söylediği halde değişken uygulamalarda bulunmasının faturasının ağır olduğu yönünde tespitler paylaşıldı.

Makalede, Bush yönetiminde başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney'in 2007'de Afganistan'daki ABD askerlerini ziyareti sırasında, gizli olduğu Bagram bölgesinde bulunduğu bilgisinin sızdırıldığı ve Taliban'ın hedefi olmaktan zor kurtulduğu gibi detay bilgiler de yer aldı.

Konuyla ilgili olarak, "Ağır tahkim edilmiş Bagram üssünde başkan yardımcısını hedef alan Taliban, güney ve doğu Afganistan'daki kalelerinden uzakta bile yüksek profilli saldırılar düzenleme yeteneğini gösterdi. ABD ordusu ise isyancıların Cheney'e zarar vermeye ne kadar yaklaştığı konusunda yalan söyleyerek, bireysel olaylardan büyük resme kadar bu savaş hakkında halkı aldatmayı benimsedi." ifadelerine yer verildi.