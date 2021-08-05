Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.08.2021 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 22:10
    ABONE OL

    İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyeceğiz

    İran'da yemin ederek resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savunma stratejilerinde nükleer silahın yeri olmadığını söyleyerek, "Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek." dedi. Halkın kendilerinden dünya ile yapıcı ilişkiler beklediğini kaydeden Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

    AA
    İran’dan ’nükleer’ mesajı

    İran'da yemin ederek resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savunma stratejilerinde nükleer silahın yeri olmadığını söyleyerek, "Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek." dedi.

    İran Meclisinde düzenlenen ve Türkiye'den TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı yemin töreninde yaptığı konuşmada Reisi, Tahran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    NÜKLEER MESAJI
    Ülkesinin nükleer programının barışçıl olduğunu söyleyen Reisi, "İran, devrim rehberinin (Ali Hamaney) fetvası uyarınca nükleer silahı dini açıdan haram kabul etmektedir. Nükleer silahın İran'ın savunma stratejisinde yeri yoktur. Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

    Halkın kendilerinden dünya ile yapıcı ilişkiler beklediğini kaydeden Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir." dedi.

    Tahran'ın bölgedeki gücünün güvenliğe hizmet ettiğini savunan Reisi, "İran'ın bölgesel potansiyeli sadece baskıcı güçlerin tehditlerine karşı kullanılmaktadır. Bölgesel krizler milletlerin hukuku esas alınarak çözülmelidir. Dış güçlerin müdahalesi bölgedeki hiçbir sorunu çözmez ve bu aslında sorunun bizzat kendisidir." görüşlerini paylaştı.

    İran dış siyasetinin en temel önceliğinin "komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi" olacağını belirten Reisi, bölge ve komşu ülkelere kardeşlik elini uzattığını dile getirdi.

    Reisi, İran halkının kendisinden toplumsal ve kültürel özgürlüklerin yeniden sağlanmasını ve geçim sıkıntısının giderilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Her vatandaş için 3 fidan!
    Haberler Dünya İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyeceğiz
        SON DAKİKA