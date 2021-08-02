Pfizer/Biontech ve Moderna Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için fiyat artışı yaptı!

Coronavirüs, dünyayı sardı! Pek çok ülkede, salgını bitirmek için üçüncü doz aşılama başladı. İlaç şirketleri arasında ise rekabet kızıştı! Pfizer/Biontech ve Moderna, vaka sayılarının yükseldiği Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için fiyat artışı yaptı! Financial Times'ın haberine göre, Pfizer/Biontech'in bir doz fiyatı 15.50 euro'dan 19.50 euro'ya çıktı. Daha önce 22.60 dolar olan Moderna'nın fiyatı ise 25.50 dolara fırladı! AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.
- Dünya
- 02.08.2021 Gazete