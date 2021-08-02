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    Pfizer/Biontech ve Moderna Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için fiyat artışı yaptı!

    Delta varyantı, aşıları bile etkisiz bıraktı. Ancak ilaç şirketleri aşıya zam yaptı. Bir doz Pfizer/ Biontech‘in fiyatı 19.50 euro’ya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Virüsbank
    Coronavirüs, dünyayı sardı! Pek çok ülkede, salgını bitirmek için üçüncü doz aşılama başladı. İlaç şirketleri arasında ise rekabet kızıştı! Pfizer/Biontech ve Moderna, vaka sayılarının yükseldiği Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için fiyat artışı yaptı! Financial Times'ın haberine göre, Pfizer/Biontech'in bir doz fiyatı 15.50 euro'dan 19.50 euro'ya çıktı. Daha önce 22.60 dolar olan Moderna'nın fiyatı ise 25.50 dolara fırladı! AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.


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    'Zam'anı geldi! Emekli ve memur...
    Haberler Dünya Pfizer/Biontech ve Moderna Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için fiyat artışı yaptı!