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    • Dünya
    • 02.08.2021 09:57
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    • 02.08.2021 09:57
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    Ermenistan'dan alçak saldırı! Nahçıvan’daki Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

    Ermenistan askerlerinin Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

    İHA
    Ermenistan'dan alçak saldırı!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Ağustos yerel saatle 03.27 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi.


    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin ateşine karşılık verildiği, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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    Haberler Dünya Ermenistan'dan alçak saldırı! Nahçıvan’daki Azerbaycan askerlerine ateş açıldı