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    • Dünya
    • 02.08.2021 13:22
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    • 02.08.2021 13:37
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    Ermenistan'da Armen Paşinyan tekrar Başbakan oldu

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Haberi detayları...

    AA
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    Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, Paşinyan parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterildi.

    Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

    Ülkenin anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması gerekiyor.

    ERMENİSTAN'DA ERKEN PARLAMENTO SEÇİMİ

    Ermenistan'da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91'ini alarak birinci olmuştu.
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        Haberler Dünya Ermenistan'da Armen Paşinyan tekrar Başbakan oldu