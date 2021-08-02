Amazon'un CEO'su Jeff Bezos şişti

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 192.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamıydı. 20 Temmuz'da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard isimli araçla uzaya çıktı.
Milyarderin tarihi uçuş öncesi alnındaki kırışıklıkları yok ettiği, dudaklarını doldurttuğu, yanaklarını sıkılaştırdığı ve göz torbalarını aldırdığı ortaya çıktı!
Milyarderin tarihi uçuş öncesi alnındaki kırışıklıkları yok ettiği, dudaklarını doldurttuğu, yanaklarını sıkılaştırdığı ve göz torbalarını aldırdığı ortaya çıktı!