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    Coral Edgar'dan sevgilisine aşk tuzağı

    İngiliz ünlü model model Coral Edgar, sevgilisi Lee McKnight’ı ‘AŞK’ vaadiyle evine davet etti. Genç adam eve gittiğinde olanlar oldu. Saatlerce işkence gördü, ardından da elleri bağlı olarak nehre atılan talihsiz adam feci şekilde can verdi…

    Aşk tuzağı

    İngiltere'de birçok markanın yüzü olan model Coral Edgar, bir süredir birlikte olduğu Lee McKnight'ı Carlisle'deki evine davet etti. McKnight da başına geleceklerden habersiz davete gitti. Eve girdiği anda karşısında hem sevgilisini hem de 5 adam gördü. O sırada yaşanana arbedede elleri bağlanan Lee McKnight'ın önce tırnakları çekildi, ardından üzerinde defalarca sigara söndürüldü. Diz kapakları çekiçle kırılan talihsiz adam, yakın bir ormandaki nehre atıldı. Elleri bağlı olduğu için boğularak can veren Lee McKnight, ülke gündeminde ilk sıraya çıktı. Lee'nin annesi Wendy McKnight üzgün bir şekilde, "Oğlunuzun bu kadar erken bir zamanda veda etme şansı bile verilmeden öldürülüp götürülmesini beklemiyorsunuz. Onsuz yaşamak çok acı" dedi. Coral Edgar ve 5 sanık mahkemede suçlarını kabul etti.

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