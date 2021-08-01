AB'den Türkiye'ye yangınla mücadele desteği: 3 yangın söndürme uçağı gönderilecek

Türkiye'de orman yangınları sürerken Avrupa Birliği'nden destek geldi.

Türkiye'de devam eden orman yangınlarının ardından Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği aktarıldı.

3 UÇAK GÖNDERİLECEK

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Avrupa Komisyonu anında yanıt olarak, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan 2 Canadair uçağının harekete geçirilmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yangın söndürme uçaklarının Avrupa sivil koruma varlıkları rescEU'nun bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu ifade edildi.



"DAHA FAZLA YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic yaptığı açıklamada, "AB, bu çok zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde. Yardım sunan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türk halkı ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan ilk cesur müdahale ekiplerinin yanında. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.