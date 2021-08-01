ABD'de ‘Nükleer top’ paniği!

ABD'nin eski başkanı George H. W. Bush döneminde nükleer saldırı başlatabilecek kodlar ve cihazın bulunduğu, takma adı "nükleer futbol topu" olan evrak çantasını taşıyan John Stufflebeem, günümüzde çantanın çok savunmasız olduğunu öne sürdü. Stufflebeem, 6 Kasım'daki Kongre baskını sırasında kalabalığın Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve çantayı taşıyan askeri yardımcısının peşine düştüğünü görünce "Nükleer cephanelik erişilebilir hale mi gelir? Bir yağmacı içindeki kodları kullanarak saldırı başlatabilir mi?" sorularını sorduğunu söyledi. Stufflebeem'in bu açıklamları sonrası Gizli Servis'ten 3 kişinin daha "nükleer futbol topu" için koruma ekibine katılacağı ortaya çıktı.

YAZILIM İLE KOD VAR

ABD'de başkanların yanında olan askeri personel, takma adı "nükleer futbol topu" (nuclear football) olan bir omuz çantasında neler var? İçinde 'bisküvi' olarak tanımlanan, bir yazılım, onun kullanılmasını sağlayan kitapçık, kod zinciri ve onay butonu var. Dünyanın en güçlü çantası olarak da gösterilen "nükleer futbol topu" henüz hiç açılmadı.