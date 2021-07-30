NASA böyle görüntüledi: İşte Türkiye'deki orman yangınlarını uydu görüntüleri!

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları, onlarca il ve ilçede sürüyor. Manavgat'ta başlayan yangınlar, Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri başta olmak üzere özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde devam ederken, durumun ciddiyeti, uydu görüntülerine de yansıdı.