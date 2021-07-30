Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.07.2021 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 10:26
    ABONE OL

    NASA böyle görüntüledi: İşte Türkiye'deki orman yangınlarını uydu görüntüleri!

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı. Paylaşılan uydu görüntülerinde Türkiye’deki kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekti.

    NASA böyle görüntüledi! İşte uydu görüntüleri

    Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları, onlarca il ve ilçede sürüyor. Manavgat'ta başlayan yangınlar, Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri başta olmak üzere özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde devam ederken, durumun ciddiyeti, uydu görüntülerine de yansıdı.



    NASA uyduları tarafından kaydedilen görüntülerde, Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden yangınlar gözlendi.



    NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi'nin uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebildiği sistemde, Türkiye sınırları içindeki kırmızı nokta yoğunluğu dikkat çekti.



        Uydu fotoğraflarında, Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.



        NASA'nın yangın haritası, durumun vahametini de gözler önüne seriyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sözcü ve Birgün yine manipülasyon peşinde
        Haberler Dünya NASA böyle görüntüledi: İşte Türkiye'deki orman yangınlarını uydu görüntüleri!