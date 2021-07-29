Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den hükümete darbe

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, görevden aldığı Başbakan Hişam el-Meşişi'nin ardından, Başbakanlık Divan Müdürü el-Mukaddem, Hükümet Genel Sekreteri Velid ez-Zehebi, Başbakan danışmanları ile Devrim ve Terör Operasyonları Başkanı Abdurrezzak el-Keylani'yi de görevlerinden azletti. Nahda Lideri Gannuşi, siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine "istişareleri artırma" çağrısı yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise Riyad'ın "Tunus'un istikrarı ve refahını istediğini ve bu yüzden Said'e her türlü desteği verdiğini" ifade etti.

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