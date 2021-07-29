SON DAKİKA: ABD Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem

47 KM DERİNLİKTE
ABD'nin yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Alaska'da yerel saatle 22.15'te 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yaklaşık 96 kilometre açıkta meydana gelirken, depremin derinliği yaklaşık 47 kilometre olarak ölçüldü.
47 KM DERİNLİKTE
ABD'nin yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Alaska'da yerel saatle 22.15'te 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yaklaşık 96 kilometre açıkta meydana gelirken, depremin derinliği yaklaşık 47 kilometre olarak ölçüldü.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı.
PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.
USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.