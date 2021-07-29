Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.07.2021 09:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2021 10:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ABD Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberleri... ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı da yapıldı. Depremin derinliği ise 47 km olarak ölçüldü.

    AA
    ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.

    47 KM DERİNLİKTE
    ABD'nin yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Alaska'da yerel saatle 22.15'te 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem yaklaşık 96 kilometre açıkta meydana gelirken, depremin derinliği yaklaşık 47 kilometre olarak ölçüldü.

        TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

        ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı.

        PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
        Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.

        USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kıdem tazminatında flaş değişiklik
        Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem