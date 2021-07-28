Tunus'la ilgili şok iddia: Darbe 106 gün önce Kahire'de planlandı

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Tunus Cumhurbaşkanı Said demokrasiyi askıya aldı. Batı sevinçle karşıladı. Perde arkası kimseyi şaşırtmadı.

Said, 9 Nisan'da Sisi'ye gitti. BAE'yi de yanına çekti. Ülkesini kaosa sokan karanlık planlara 'Evet' dedi.

ADIM ADIM DARBE

9 NİSAN: Said, Sisi ile buluştu.

ABD, "Yönetim değişmezse para yok" dedi.

23 MAYIS: İngiliz sitesi Middle East Eye, darbenin belgesini ele geçirdi.

ABD'NİN GİZLİ DESTEĞİ VAR

Tunus'taki darbe girişimine ABD'nin gizli desteği olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Said'i arayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İyi bir görüşme yaptık" dedi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoyu 30 gün boyunca feshetti. Bu süre içinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Meclis Başkanı Nahda lideri Gannuşi, "Bunun bir darbe girişimi" olduğunu bildirdi. Tıpkı Türkiye'de 15 Temmuz'da olduğu gibi bu girişime direndiklerini söyledi. Bu arada darbe planlarının 4 ay önceden Mısır'da planlandığı iddia edildi. Sisi ile 9 Nisan'da Kahire'de görüşen Said'in "yönetim değişikliğine evet" dediği kaydedildi. Sisi'nin Türkiye'nin Libya'daki elini zayıflatmak için böyle bir kalkışmaya destek verdiği iddia edildi. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren Tunus'un, ABD'den yardım istediğinde ise "Bu yönetime yardım edemeyeceklerini, bir değişim halinde kendilerine destek verileceğinin" söylendiği iddiası da dillendirildi.

DARBEYE HAZIRLIK!

Hukuk profesörü olan 63 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına aldı. Middle East Eye sitesinin mayıs ayında yayınladığı bir belgede Kays Said'in sivil darbeye hazırlandığının detayları aktarıldı.



Meclis Başkanı Nahda lideri Gannuşi, halkın arasına katıldı. Said'in parlamentoyu feshetme kararını tanımadıklarını anlattı.