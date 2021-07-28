Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi bir kez daha tarihe geçti! Annelik hayali kuran Havva Erdem'e rahim nakli...

Dünya dün nefesini tuttu, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kilitlendi. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ekibi, ülkemizde ikinci rahim naklini gerçekleştirdi.

Yaşamını yitiren 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi, 31 yaşındaki Havva Erdem'e nakledildi. 11 yıllık evli olan ve 5 yıldır nakil bekleyen Havva Erdem, operasyondan önce "Çok heyecanlıyım. Bir an önce anne olmak istiyorum" dedi.



40 kişilik ekibin gerçekleştirdiği operasyon 8 saat sürdü.

Başarılı geçen ameliyatın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Hastamız Türkiye'nin ikinci rahim nakli. Derya gibi umarım o da çocuk sahibi olur. Çok riskli bir ameliyat. Karaciğer, kalp, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı değil ama evli olup da çocuk sahibi olunması için önemli. İnşallah kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz. Derya'daki süreçten daha hızlı olacaktır. Daha erken gebelik olacak ve bununla süreç ilerleyecek" dedi.



Havva Erdem, ameliyata girmeden önce eşiyle birlikte poz verdi.

UMUDUN ADI ÖMER BEBEK

Türkiye'de ilk rahim nakli 2011'de Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleşti. Nakil, "Dünyanın ilk başarılı rahim nakli" olarak tarihe geçti. Derya Sert, geçen yıl doğan oğluna Ömer Özkan adını verdi.

BÜYÜK İLGİ VAR

Prof. Dr. Ömer Özkan, rahim nakline ilginin arttığını söyledi. "Ummadığınız kadar rahim nakli bekleyen hasta var. Böbrek nakli bekleyen kadar fazla. Dünyanın her tarafından talep var" dedi.