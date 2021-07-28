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    • Dünya
    • 28.07.2021 09:20
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    • 28.07.2021 09:20
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    Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine alçak saldırı: 2 asker yaralandı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer’de bulunan Azerbaycan'ın askeri mevzilerine tekrar ateş açması sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.

    İHA
    Ermenistan'dan alçak saldırı!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Temmuz günü yerel saatle 00.50'den başlayarak Kelbecer'in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak ateş altına alındığı belirtildi.

    HAYATİ RİSKLERİ YOK
    Açıklamada, saldırılarda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralılara ilk müdahalede bulunulduğu ve hayati risklerinin olmadığı aktarıldı. Bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, devlet sınırında artan gerilimin sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

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