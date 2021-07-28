Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine alçak saldırı: 2 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Temmuz günü yerel saatle 00.50'den başlayarak Kelbecer'in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak ateş altına alındığı belirtildi.



HAYATİ RİSKLERİ YOK

Açıklamada, saldırılarda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralılara ilk müdahalede bulunulduğu ve hayati risklerinin olmadığı aktarıldı. Bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, devlet sınırında artan gerilimin sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

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