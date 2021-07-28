Çin, 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ediyor! ABD'den çok sert sözler

ABD Savunma Bakanlığının stratejik caydırıcılıktan sorumlu bölümü olan ABD Stratejik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, FAS'ın raporuna ilişkin endişeleri dile getirilerek, "Bu, kamunun 2 ay içinde 2. kez dünyanın karşı karşıya olduğu büyüyen tehdit ve onu çevreleyen gizlilik perdesi hakkında baştan beri söylediklerimizi keşfetmesidir" ifadelerine yer verildi.

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