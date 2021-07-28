Çin, 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ediyor! ABD'den çok sert sözler

Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan siyasi gerginliğin üzerine, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'ndan (FAS) gelen Çin'in yeni bir nükleer füze silo alanı inşa ettiği haberi gündem olmasının yanı sıra ABD'li yetkilileri de harekete geçirdi.
FAS tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden elde edilen uydu görüntülerde Çin'in "Hami" adında 2. bir nükleer füze silo sahası inşa etme çalışmaları yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.
110 ADET NÜKLEER FÜZE DEPOLAMA VE FIRLATMA KAPASİTESİNE SAHİP
FAS, "Uydu görüntüleri, Çin'in 2. bir nükleer füze silo sahası inşa ettiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.