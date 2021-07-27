Tesla otonom sürüş özelliği, dolunayı trafik ışığı zannediyor

Ünlü işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu TESLA Autopilot uygulamasının dolunayı sarı trafik ışığı zannedip sürekli hız kestiği ortaya çıktı. Mühendisler, bu hatayı fark edip, yeniden yazılım üzerinde çalışmaya başladı.
Milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan Autopilot'taki bu eksikliği, kazalara sebep olabileceği iddiası ortaya atıldı.
Elon Musk, "Bu hatanın hemen düzeltilmesi gerekiyor" açıklaması yaptı.
Milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan Autopilot'taki bu eksikliği, kazalara sebep olabileceği iddiası ortaya atıldı.
Elon Musk, "Bu hatanın hemen düzeltilmesi gerekiyor" açıklaması yaptı.