Hayret Fiji! Larry Page'nin serveti 112 milyar dolar ancak hayatı sır

ABD'li işadamı Larry Page, arama motoru Google'ın kurucu ortaklarından biriydi. 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6. insanı unvanına sahipti.
Ancak o pahalı evleri ve arabalarıyla değil sade yaşantısıyla dikkat çekti. Çocuklarının tek bir fotoğrafı bile görülmüş değildi. Sır dolu yaşantısıyla dikkat çeken Page, COVİD-19 salgınında iyice izini kaybettirdi.
Yaptığı tek bir bağış ise tüm sırrını ele verdi! Buna göre Page, salgın başlar başlamaz ailesiyle birlikte Fiji Adaları'na gitti. Bir yıldan fazla bir süre önce Denarau ardından Tavarua Adaları'nda konakladı, gününü sörf yaparak geçirdi!
Fiji yönetimi pandemi boyunca yalnızca süper yat ve özel jet sahiplerinin adalara gelmesine izin verdi.
Geçtiğimiz ay Fiji'de vakalar artınca, adanın Nadi Uluslararası Havalimanı'na sağlık malzemeleri taşıyan özel bir jet indi. Jetin kuyruk numarasından, bağışı yapanın Larry Page olduğu belirlendi.
Ancak o pahalı evleri ve arabalarıyla değil sade yaşantısıyla dikkat çekti. Çocuklarının tek bir fotoğrafı bile görülmüş değildi. Sır dolu yaşantısıyla dikkat çeken Page, COVİD-19 salgınında iyice izini kaybettirdi.
Yaptığı tek bir bağış ise tüm sırrını ele verdi! Buna göre Page, salgın başlar başlamaz ailesiyle birlikte Fiji Adaları'na gitti. Bir yıldan fazla bir süre önce Denarau ardından Tavarua Adaları'nda konakladı, gününü sörf yaparak geçirdi!
Fiji yönetimi pandemi boyunca yalnızca süper yat ve özel jet sahiplerinin adalara gelmesine izin verdi.
Geçtiğimiz ay Fiji'de vakalar artınca, adanın Nadi Uluslararası Havalimanı'na sağlık malzemeleri taşıyan özel bir jet indi. Jetin kuyruk numarasından, bağışı yapanın Larry Page olduğu belirlendi.