Vatikan'ın gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık 1,4 milyar Katolik'in dini merkezi olan Vatikan, Londra'da lüks bir bina satın alırken usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Kardinal Angelo Becciu ile birlikte 10 İtalyan işadamını mahkemeye verdi.
Yarın görülecek dava öncesinde Vatikan, İtalya'da 4 bin 51, Londra, Paris, Cenevre ve Lozan'da ise yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu açıkladı.
Vatikan Ekonomi Sekreterliği Başkanı Juan Antonio Guerrero, Papa Francis'in yolsuzluğa karşı savaşın bir parçası olarak ülke maliyesi konusunda açık olmak için eşi görülmemiş çabalar gösterdiğini söyledi.
Papa Francis'in Vatikan'daki yolsuzluklara savaş açtığı belirtildi.
Yarın görülecek dava öncesinde Vatikan, İtalya'da 4 bin 51, Londra, Paris, Cenevre ve Lozan'da ise yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu açıkladı.
Vatikan Ekonomi Sekreterliği Başkanı Juan Antonio Guerrero, Papa Francis'in yolsuzluğa karşı savaşın bir parçası olarak ülke maliyesi konusunda açık olmak için eşi görülmemiş çabalar gösterdiğini söyledi.
Papa Francis'in Vatikan'daki yolsuzluklara savaş açtığı belirtildi.