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    • Dünya
    • 26.07.2021 23:34
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    • 26.07.2021 23:35
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    Suudi Arabistan duyurdu: Umre ziyaretleri 9 Ağustostan itibaren başlayacak! Aşı şartı...

    Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı koronavirüse karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini duyurdu.

    İHA
    Suudi Arabistan'dan 'umre' kararı

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı umre ziyaretlerinin 9 Ağustos'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

    AŞI ŞARTI
    Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hisham Saeed yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini ifade etti.

    Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 koronavirüs aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

    HANGİ AŞILARI GEÇERLİ SAYIYOR?
    Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için umre sezonunun başladığını açıklamıştı.

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