İşte Mısır-BAE lobisinin Tunus'taki piyonu Abir Musa! Tam bir Türkiye düşmanı

Abeer Musa, Tunus'u 23 yıl boyunca laik diktatöryel rejimle idare eden ve 2011 yılında halk tarafından gerçekleşen gösterilerle indirilen Zeynelabidin bin Ali rejimine yandaşlıklarıyla tanınıyor.



GANNUŞİ, CUMHURBAŞKANI SAİD'İ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.