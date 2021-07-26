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    • Dünya
    • 26.07.2021 12:08
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    • 26.07.2021 12:13
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    İşte Mısır-BAE lobisinin Tunus'taki piyonu Abir Musa! Tam bir Türkiye düşmanı

    Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, Başbakanı görevden aldı, meclisin yetkilerini dondurdu. Meclis Başkanı Gannuşi, ülkede darbe olduğunu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı. Darbeci Said'e açıktan destek veren isim ise Mısır-BAE lobisinin sözcüsü Özgür Anayasa Partisi’nin lideri Abir Musa oldu. Darbe girişiminde rolü büyük olan Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa, tam bir Türkiye düşmanı olmasıyla biliniyor. İşte haberin detayları.

    Tam bir Türkiye düşmanı

    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

    Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

    TAM BİR TÜRKİYE DÜŞMANI
    Said'e destek veren isim ülkede Türkiye karşıtı siyasetiyle tanınan Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa. 2011'deki Yasemin Baharı şehitlerinin ruhuna Fatiha okumayı reddederek genel kuruldan ayrılan ve Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'yi Türkiye'yi ziyaret etmesi sebebiyle istifaya davet eden Musa, "Gannuşi, Tunus'un izleyeceği yolu ve askeri planlarının konuşulduğu Ulusal Güvenlik Meclisi toplantısının ardından Erdoğan ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tunus ulusal güvenliği tehlike altındadır" iddiasında bulunmuştu.

    Abeer Musa, 4 Haziran 2020 tarihli meclis konuşmasında, Tunus'ta Gannuşi liderliğindeki Nahda Hareketi üzerinden Müslüman Kardeşler örgütünün artan nüfuzunu sert bir dille de eleştirdi.

    Abeer Musa, Tunus'u 23 yıl boyunca laik diktatöryel rejimle idare eden ve 2011 yılında halk tarafından gerçekleşen gösterilerle indirilen Zeynelabidin bin Ali rejimine yandaşlıklarıyla tanınıyor.

    GANNUŞİ, CUMHURBAŞKANI SAİD'İ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI
    Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

    Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

    Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

        Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

        Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

        Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı görüntülü mesajında, "ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşulları" gerekçe göstererek Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

        Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

        TÜRKİYE'DEN NET DURUŞ!
        Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta halkın iradesini temsil eden parlamentonun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu ve ülkede anayasanın hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesinin temenni edildiğini belirtti.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021'de halkın iradesini temsil eden Meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

        Tunus'un bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsüne sahip olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunmasının Tunus için olduğu kadar bölge için de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

            Açıklamada, şunlar kaydedildi:

            "Bu bakımdan Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."
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            Haberler Dünya İşte Mısır-BAE lobisinin Tunus'taki piyonu Abir Musa! Tam bir Türkiye düşmanı