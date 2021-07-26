İşte Mısır-BAE lobisinin Tunus'taki piyonu Abir Musa! Tam bir Türkiye düşmanı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.
Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.
TAM BİR TÜRKİYE DÜŞMANI
Said'e destek veren isim ülkede Türkiye karşıtı siyasetiyle tanınan Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa. 2011'deki Yasemin Baharı şehitlerinin ruhuna Fatiha okumayı reddederek genel kuruldan ayrılan ve Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'yi Türkiye'yi ziyaret etmesi sebebiyle istifaya davet eden Musa, "Gannuşi, Tunus'un izleyeceği yolu ve askeri planlarının konuşulduğu Ulusal Güvenlik Meclisi toplantısının ardından Erdoğan ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tunus ulusal güvenliği tehlike altındadır" iddiasında bulunmuştu.
Abeer Musa, 4 Haziran 2020 tarihli meclis konuşmasında, Tunus'ta Gannuşi liderliğindeki Nahda Hareketi üzerinden Müslüman Kardeşler örgütünün artan nüfuzunu sert bir dille de eleştirdi.
Abeer Musa, Tunus'u 23 yıl boyunca laik diktatöryel rejimle idare eden ve 2011 yılında halk tarafından gerçekleşen gösterilerle indirilen Zeynelabidin bin Ali rejimine yandaşlıklarıyla tanınıyor.
GANNUŞİ, CUMHURBAŞKANI SAİD'İ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI
Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.
Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.