İşgalci İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç vefat etti

Geçtiğimiz nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Batı Şeria ile İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin'de olaylar patlak vermişti.

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