İşgalci İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç vefat etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharip'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip'in Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı kaydedildi.
İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.