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    • Dünya
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    • 26.07.2021 17:51
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    İşgalci İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç vefat etti

    İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria’da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Haberin detayları...

    AA
    İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç öldü

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharip'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

    Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip'in Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı kaydedildi.

    İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Muharip'in naaşı, Ramallah Hastanesi'nin morgundan alınarak Abwein beldesindeki baba ocağına getirildi.

        Geçtiğimiz nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Batı Şeria ile İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin'de olaylar patlak vermişti.

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