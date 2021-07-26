Irak'taki ABD muharip güçleri çekiliyor: Biden tarih verdi





Biden, yıl sonuna kadar Irak'ta ne kadar ABD askeri kalacağı şeklindeki bir soruya, "Irak'ta işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Bu durumda Irak'taki rolümüz, gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında DEAŞ ile başa çıkmak şeklinde olacak ama yıl sonuna kadar muharip görevde kalmayacağız." şeklinde cevap verdi

Bu konuyu kabinesi içinde ve dışişleri bakanları ile çok konuştuklarını kaydeden Biden, şu an için Irak hükümeti ile ekimde yapılacak genel seçimlerin adil olması üzerine sıkı bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.