Darbe girişiminin yaşandığı Tunus'ta 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus'ta Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurarark siyasi bir darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Kays Said yeni bir karar daha aldı.
1 AY SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.
YASAĞA 'SALGIN' KILIFI
Yasağın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi. Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı. Kararname ile ayrıca 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.
"DARBENİN, KARGAŞANIN ARKASINDA BAE MEDYASI VAR
Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ve Nahda'nın binalarının hedef alınmasının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyasının olduğunu söyledi.
Gannuşi, dün akşam Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanı görevden alıp, yürütme erkini kendi atayacağı bir başbakanla birlikte devraldığını ve Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu duyurmasıyla ilgili TRT Arapça kanalına açıklamalarda bulundu.