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    • Dünya
    • 26.07.2021 21:32
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    • 26.07.2021 21:34
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    Bölücü terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı

    Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı açıklandı. Haberin detayları...

    AA
    Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı

    Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, yaptığı açıklamada, PKK'nın Erbil'in Soran ilçesine bağlı Halifan ve Behme bölgeleri arasındaki bir Peşmerge noktasına ateş açtığını söyledi.

    Saldırı sonucu hasar oluştuğunu kaydeden Eminki, yaralı ya da ölü olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

    PKK, 24 Temmuz'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir Peşmerge noktasına saldırmış, saldırıda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

    Terör örgütü, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

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