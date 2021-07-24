İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Başkan Erdoğan'a "kahve" teklifi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bölge liderlerine hitaben, "Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz." dedi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta Batı Kudüs'teki İslam Sanatları Müzesinde 'Kahve: Doğu ve Batı' adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunuldu." ifadelerini kullandı.