İngiltere'de bazı kabine üyeleri, koronavirüsün insan gazıyla bulaşabileceğini iddia etti

The Telegraph gazetesine açıklama yapan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir [tuvalet] hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.

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