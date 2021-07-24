İngiltere'de bazı kabine üyeleri, koronavirüsün insan gazıyla bulaşabileceğini iddia etti

The Telegraph gazetesine açıklama yapan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir [tuvalet] hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.
KANITLAR İNCELEMEDE
Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirirken, hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini belirtti.
Hindistan'daki bir üniversitenin Eylül 2020'de yaptığı araştırma, insanların çıkardığı gazın, bakterilerin yayılmasını mümkün kılabilecek mikro partikülleri taşıma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.