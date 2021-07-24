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    • Dünya
    • 25.07.2021 00:42
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    • 25.07.2021 00:57
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    İngiltere'de bazı kabine üyeleri, koronavirüsün insan gazıyla bulaşabileceğini iddia etti

    İngiltere'de bazı hükümet yetkilileri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanların toplum içinde gaz çıkarması yoluyla bulaşabileceğine dair kanıtlara ulaştıklarını iddia etti. Haberin detayları...

    Kovid-19 insan gazıyla yayılıyor

    The Telegraph gazetesine açıklama yapan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir [tuvalet] hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede koronavirüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.

    KANITLAR İNCELEMEDE

    Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirirken, hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini belirtti.

    Hindistan'daki bir üniversitenin Eylül 2020'de yaptığı araştırma, insanların çıkardığı gazın, bakterilerin yayılmasını mümkün kılabilecek mikro partikülleri taşıma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.

        Alıntılanan bir Çin kaynaklı araştırmada ise, iç çamaşırının hastalıkların insan gazıyla yayılmasını önlemekte etkili bir korunma yöntemi olduğu belirtilmişti.

        "ÇEVREDEKİ İNSANLARA YAKIN GAZ ÇIKARMAYIN"

        İddia ilk olarak geçen yıl Avustralyalı bir araştırmacı tarafından ortaya atıldı. Araştırmacı "Bence sosyal mesafe ve güvende olma konusunda yapmamız gereken şey, diğer insanlara yakın gaz çıkarmamak ve kalçanız çıplakken osurmamak" ifadelerini kullanmıştı.

        Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü, enfekte olan hastaların dışkısında bulunmuştu. Ancak, gaz çıkarma yoluyla bulaşmanın mümkün olup olmadığı doğrulanmadı.

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        Kovid-19 insan gazıyla yayılıyor
        Haberler Dünya İngiltere'de bazı kabine üyeleri, koronavirüsün insan gazıyla bulaşabileceğini iddia etti