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    • Dünya
    • 23.07.2021 14:45
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    • 23.07.2021 14:45
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    Son dakika: El-Kaide tarafından yayımlanan video sonrası Fransa'da terör alarmı

    Son dakika haberine göre Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

    Fransa'da terör alarmı! El-Kaide tehdit etti

    Telegram'da bulunan, El-Kaide'ye ait olduğu belirtilen bir kanalda, 15 Temmuz'da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.

    İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

    Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." dedi.

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    Haberler Dünya Son dakika: El-Kaide tarafından yayımlanan video sonrası Fransa'da terör alarmı