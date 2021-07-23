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    • Dünya
    • 24.07.2021 00:42
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    • 24.07.2021 01:28
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    Moldova'da eski İçişleri Bakanı ile eski Cumhurbaşkanı Danışmanı canlı yayında birbirini yumrukladı

    Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat canlı yayında birbirine girerken, tartışma tokat ve yumruklarla son buldu.

    İHA
    Canlı yayında üst düzey kavga

    Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti.

    YUMRUK DARBELERİ ALARAK BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

    Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat'a masada duran su dolu bardağı fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

    BARIŞTILAR

    Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi. Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

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    Canlı yayında üst düzey kavga
    Haberler Dünya Moldova'da eski İçişleri Bakanı ile eski Cumhurbaşkanı Danışmanı canlı yayında birbirini yumrukladı