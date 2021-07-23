Korgeneral Kerim Veliyev kimdir? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Korgeneral Kerim Veliyev'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, Korgeneral Veliyev, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Personel Daire Başkanlığı görevinden azledildi. Aynı kararnameyle Veliyev, bir süredir boş olan Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.
KORGENERAL KERİM VELİYEV KİMDİR?
Bakü'de 9 Şubat 1961'de doğan Veliyev, 1982'de Bakü Yüksek Askeri Komutanlık Okulundan dereceyle mezun oldu.
Sovyet ordusunda 1982-1990 yıllarında çeşitli görevlerde bulunan Veliyev, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsız Azerbaycan ordusunda görevini sürdürdü.