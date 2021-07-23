Korgeneral Kerim Veliyev kimdir? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Korgeneral Kerim Veliyev'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, Korgeneral Veliyev, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Personel Daire Başkanlığı görevinden azledildi. Aynı kararnameyle Veliyev, bir süredir boş olan Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.