KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde cuma namazını kıldı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan, restorasyonun ardından 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı eda edildi.
Bilal Ağa Mescidindeki cuma namazına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Cuma namazını, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken kıldırdı.
Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramını birlikte kutladıklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin de kendilerine katıldığını söyledi.